Βουλιαγμένη: Βρέθηκαν βατραχοπέδιλα, σκούτερ και φιάλη αναπνευστικής συσκευής που ερευνάται αν ανήκουν στον 34χρονο δύτη

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη που εξαφανίστηκε στο Πηγάδι του Διαβόλου στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σωστικά συνεργεία εντόπισαν ένα βατραχοπέδιlο και ένα καταδυτικό σκούτερ. Τα αντικείμενα βρέθηκαν σε βάθος 30 μέτρων και εξετάζεται αν πρόκειται για αντικείμενα του 34χρονου ή αν είναι του συνοδού του που είχε βγει στην ακτή και εντόπισε τα σωστικά συνεργεία.

Τα ίχνη του δύτη χάθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής 22/3 και από τότε βρίσκεται σε εξέλιξη μια δύσκολη επιχείρηση εντοπισμού, η οποία διεξάγεται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Οι συγγενείς και οι φίλοι του εξακολουθούν να ελπίζουν, ωστόσο οι πιθανότητες λιγοστεύουν, με τους ειδικούς να χαρακτηρίζουν την επιχείρηση ως μία από τις πιο απαιτητικές των τελευταίων ετών.

Βουλιαγμένη

