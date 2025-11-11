MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βοιωτία: Σε 27χρονο Αλβανό φέρεται να ανήκει η καμένη σορός που βρέθηκε σε αυτοκίνητο

THESTIVAL TEAM

Κοντά στην ταυτοποίηση της καμένης σορού άνδρα που εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στα Σκούρτα Βοιωτίας, βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν αλβανικά μέσα, η καμένη σορός ανήκει σε έναν 27χρονο (Σ.Χ.) με καταγωγή από το Μπετσίτσι Τεπελένων, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου από τη Χαλκίδα.

Μάλιστα, είχε εκδοθεί και silver alert όταν χάθηκαν τα ίχνη του.

Το μυστήριο αναμένεται να λυθεί σήμερα, καθώς οι συγγενείς του έχουν δώσει δείγμα DNA και πρόκειται να βγουν τα αποτελέσματα.

Η νεκροψία αποκάλυψε ότι το θύμα πυροβολήθηκε με σφαίρα πριν καεί. Το πτώμα βρέθηκε δεμένο με χειροπέδες στο πίσω κάθισμα ενός κλεμμένου αυτοκινήτου στη Γλυφάδα, με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας που ανήκαν σε παρόμοιο όχημα στην Κατερίνη.

Είχε φύγει από το διαμέρισμά του στη Χαλκίδα και έκτοτε δεν είχε δώσει κανένα σημάδι ζωής. Το όχημά του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην περιοχή Βίλια, κοντά στην Αθήνα.

Ο τρόπος δράσης, με κλεμμένο αυτοκίνητο από πολλούς μήνες, στο οποίο μάλιστα είχαν βάλει πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε ένα όχημα ίδιας μάρκας, ίδιου χρώματος από την Κατερίνη, το γεγονός ότι το θύμα ήταν πισθάγκωνα δεμένο με χειροπέδες και πλέον το στοιχείο του πυροβολισμού, παραπέμπουν όλα σε εκτέλεση από επαγγελματίες. Πιθανότατα να ήταν και κάποιο συμβόλαιο θανάτου.

Τέλος, οι ελληνικές αρχές ερευνούν το παρελθόν του σε μια προσπάθεια να ξεδιαλύνουν την υπόθεση.

Βοιωτία

