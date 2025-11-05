Βίντεο- ντοκουμέντο: Ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ στα Βορίζια

Στη φονική συμπλοκή του περασμένου Σαββάτου στα Βορίζια «τοποθετεί» η αστυνομία τον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στην ανταλλαγή των πυροβολισμών. Σύμφωνα με την αστυνομία ο συγκεκριμένος άνδρας που συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι, ήταν αυτός που στη συμπλοκή πυροβολούσε με καλάσνικοφ από ταράτσα.

Την ίδια ώρα, το protothema.gr φέρνει στο φως της δημοσιότητας βίντεο – ντοκουμέντο το οποίο αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξιχνίαση της αιματηρής επίθεσης στα Βορίζια Ηρακλείου και οδήγησε στη σύλληψη του άνδρα.

Το οπτικό υλικό αυτό οδήγησε την ΕΛΑΣ στην ταυτοποίηση του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, θύματος του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου, ως τον άνθρωπο που πυροβολούσε με καλάσνικοφ και από τα πυρά του πιθανότατα σκοτώθηκε η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Στο βίντεο, που έχει καταγραφεί με κινητό τηλέφωνο, ο συλληφθείς διακρίνεται να βρίσκεται σε ύψωμα κοντά στο σπίτι όπου είχε τοποθετηθεί η βόμβα. Την ώρα εκείνη φαίνεται να πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές με διακεκομμένες ριπές από καλάσνικοφ, ρίχνοντας συνολικά πάνω από δέκα σφαίρες.

Δίπλα του διακρίνεται και ένα ακόμη άτομο, το οποίο οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν, προκειμένου να φτάσουν στον εντοπισμό του.

Το βίντεο αποτέλεσε σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για την ΕΛΑΣ, καθώς, σε συνδυασμό με μαρτυρικές καταθέσεις οδήγησε στην ταυτοποίηση του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη ως του ανθρώπου που πυροβολούσε με το καλάσνικοφ. Από τα πυρά του, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πιθανότατα σκοτώθηκε η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, όπως αναφέρει το protothema.gr.