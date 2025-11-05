Παρών στη φονική συμπλοκή ο γαμπρός του Καργάκη – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, δείτε εικόνες από τη σπηλιά που έκρυβε τον οπλισμό

Στη φονική συμπλοκή του περασμένου Σαββάτου στα Βορίζια «τοποθετεί» η αστυνομία τον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στην ανταλλαγή των πυροβολισμών. Σύμφωνα με την αστυνομία ο συγκεκριμένος άνδρας που συνελήφθη λίγο νωρίτερα, το μεσημέρι της Τετάρτης, ήταν αυτός που στη συμπλοκή πυροβολούσε με καλάσνικοφ από ταράτσα.

Ο γαμπρός του Καργάκη, σύζυγος αδελφής του, συνελήφθη αρχικά για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς σε μια σπηλιά, που βρίσκεται σε έκταση ιδιοκτησίας του οι αστυνομικοί εντόπισαν οπλισμό. Η αστυνομία στην επίσημη ανακοίνωσή της, τονίζει ότι ο 43χρονος ταυτοποιήθηκε ότι εμπλέκεται.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει για τον 43χρονο γαμπρό του Καργάκη:

“Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση”.

Με καλάσνικοφ χτυπήθηκε η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη

Πρέπει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον τρεις τύποι όπλων χρησιμοποιήθηκαν στο φονικό επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι στα Βορίζια, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα όπλα που βρέθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν είναι 9άρια πιστόλια, καλάσνικοφ και κυνηγετική καραμπίνα. Η βαλλιστική έρευνα αναμένεται να αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό των όπλων κάθε τύπου που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη φέρει διαμπερές τραύμα με μεγάλη διαδρομή στο σώμα, κάτι που υποδηλώνει πως πιθανότατα χτυπήθηκε από καλάσνικοφ.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 39χρονος Καργάκης στα χέρια του οποίου βρέθηκε πυρίτιδα, και τα τέσσερα αδέλφια τα οποία κρατούνται για το επεισόδιο, φέρονται να είχαν στην κατοχή τους 9άρια όπλα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.