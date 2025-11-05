Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του 39χρονου νεκρού – Βρέθηκε καραμπίνα σε σπηλιά ιδιοκτησίας του

Λεπτομέρειες για το πώς έχασε τη ζωή της η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, ένα από τα δύο θύματα του μακελειού στα Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτης, έρχονται στο φως.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ύψος από το οποίο φαίνεται να πυροβόλησε ο δράστης, η κατεύθυνση της βολίδας και η φύση των τραυμάτων στο σώμα της οδηγούν τους αστυνομικούς στην εκτίμηση ότι δέχθηκε πυρά από πολεμικό καλάσνικοφ, καθώς δεν έχει εντοπιστεί βολίδα. Το τραύμα της ήταν διαμπερές, με πύλη εισόδου στην κλείδα και πύλη εξόδου στη λεκάνη.

Εν αναμονή της βαλλιστικής έκθεσης για το μακελειό

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον τρεις τύποι όπλων: καλάσνικοφ, πιστόλι 9 χιλιοστών και κυνηγετική καραμπίνα. Άλλες πάλι πληροφορίες από αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για έξι τύπους πυροβόλων όπλων.

Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές, η βαλλιστική εξέταση θα καθορίσει πόσα όπλα από κάθε είδος χρησιμοποιήθηκαν.

Βρέθηκε καραμπίνα κρυμμένη σε σπηλιά

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε σπηλιά λίγο έξω από τα Βορίζια μια κυνηγετική καραμπίνα, κυνηγετικά φυσίγγια και πολλά φυσίγγια των 9ΜΜ για πιστόλια. Μάλιστα, η είσοδος της σπηλιάς ήταν κλεισμένη με πέτρες και ξύλα, διαδικασία που φαίνεται να ήταν πρόσφατη.

Αναζητούν για όπλα μέχρι και σε τάφους

Η αστυνομία συνεχίζει με αμείωτη ένταση την αναζήτηση των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό, πραγματοποιώντας ακόμη και έρευνες σε νεκροταφεία και τάφους, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν τα ίχνη τους.

Περισσότερες από 40 εφόδους έχουν γίνει μέχρι στιγμής σε σπίτια, αποθήκες, στάβλους και άλλα οικήματα ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση ή ανήκουν στο συγγενικό τους περιβάλλον. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε αρκετές περιπτώσεις οι χώροι ήταν κυριολεκτικά «γυμνοί», καθώς είχαν αφαιρεθεί ακόμη και τα… μαχαιροπίρουνα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, αμέσως μετά τη συμπλοκή, το πρώτο μέλημα ορισμένων δεν ήταν να βοηθήσουν τους τραυματίες, αλλά να μαζέψουν τους κάλυκες και να εξαφανίσουν τα όπλα, πριν στραφούν στους νεκρούς και τους τραυματίες.