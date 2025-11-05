Βορίζια: Βίντεο με τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί την ώρα του μακελειού έχει η ΕΛ.ΑΣ.

Στη φονική συμπλοκή του περασμένου Σαββάτου στα Βορίζια «τοποθετεί» η αστυνομία τον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στην ανταλλαγή των πυροβολισμών. Σύμφωνα με την αστυνομία ο συγκεκριμένος άνδρας που συνελήφθη λίγο νωρίτερα, το μεσημέρι της Τετάρτης, ήταν αυτός που στη συμπλοκή πυροβολούσε με καλάσνικοφ από ταράτσα.

Βέβαιοι είναι οι άντρες της ΕΛΑΣ για την εμπλοκή του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη στο μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, αφού φέρεται να είναι ο άνθρωπος που πυροβολούσε με καλάσνικοφ από ψηλό σημείο στο χωριό.

Ο γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη συνελήφθη από τις αρχές την Τετάρτη (05.11.2025) αφού έπειτα από μαρτυρίες που τον «έκαψαν», η ΕΛΑΣ εντόπισε σε κτήμα ιδιοκτησίας του, όπλα και φυσίγγια. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, η αστυνομία έχει πλέον στα χέρια της, βίντεο με τον 43χρονο, ο οποίος φαίνεται να πυροβολεί κατά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου.

Ο γαμπρός του Καργάκη, σύζυγος αδελφής του, συνελήφθη αρχικά για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς σε μια σπηλιά, που βρίσκεται σε έκταση ιδιοκτησίας του οι αστυνομικοί εντόπισαν οπλισμό. Η αστυνομία στην επίσημη ανακοίνωσή της, τονίζει ότι ο 43χρονος ταυτοποιήθηκε ότι εμπλέκεται.