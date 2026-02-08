MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τρίκαλα: Τρία άτομα συνελήφθησαν για παράνομη πώληση καπνικών σε ανήλικους

|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε δύο περίπτερα και ένα κατάστημα πώλησης ψιλικών της πόλης, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες προέβησαν, κατά περίπτωση, ως εργαζόμενος και προσωρινά υπεύθυνοι, στην πώληση τριών συνολικά πακέτων τσιγάρων σε ισάριθμα ανήλικα άτομα..

Ελληνική Αστυνομία Τρίκαλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Κυρ. Μητσοτάκης: Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Με δάκρυα στα μάτια οι αδερφές Ράντη για τη διπλή μαστεκτομή: Δέκα μέρες δεν μπορούσαμε να αντικρίσουμε την εικόνα μας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο: “Προσοχή στα deep fake βίντεο!” λέει ο Χρυσοχοΐδης

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πετρελαιοφόρο στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο καταδίωκαν από την Καραϊβική

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Πέτρος Ιακωβίδης: Είχα φτάσει τα 98 κιλά λόγω της κορτιζόνης και της στεναχώριας μου