Τρίκαλα: Τρία άτομα συνελήφθησαν για παράνομη πώληση καπνικών σε ανήλικους

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε δύο περίπτερα και ένα κατάστημα πώλησης ψιλικών της πόλης, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες προέβησαν, κατά περίπτωση, ως εργαζόμενος και προσωρινά υπεύθυνοι, στην πώληση τριών συνολικά πακέτων τσιγάρων σε ισάριθμα ανήλικα άτομα..