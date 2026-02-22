MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή 45χρονη μετά από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 45χρονη γυναίκα σημειώθηκε στις 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news το δυστύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Οδ. Ανδρούτσου στην περιοχή της Οβρυάς.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με το ένα εξ αυτών να ανεβαίνει σε πεζοδρόμιο, να ξηλώνει πινακίδα επιχείρησης και να ακινητοποιείται.

Κατά τις πληροφορίες η άτυχη γυναίκα ήταν συνεπιβάτης σε ένα από τα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο δυστύχημα με την τροχαία να ερευνά τα αίτια της τραγωδίας.

Πάτρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

