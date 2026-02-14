Τραγωδία στη Λαμία: Σορός εντοπίστηκε σε διαμέρισμα που πήρε φωτιά

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Σατωβριάνδου στη Λαμία.

Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.