Τραγωδία στη Λαμία: Σορός εντοπίστηκε σε διαμέρισμα που πήρε φωτιά
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Σατωβριάνδου στη Λαμία.
Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.
Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στη Λαμία. Επιχειρουν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. H πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 14, 2026