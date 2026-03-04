Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός 20χρονος φοιτητής στην πανεπιστημιούπολη, έπεσε από μεγάλο ύψος
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης στα Ιωάννινα.
Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, ένας 20χρονος φοιτητής βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από μεγάλο ύψος στο κτήριο που στεγάζεται το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.
Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία ο θάνατος του νεαρού αποδίδεται σε αυτοχειρία, τα ακριβή ωστόσο αίτια του συμβάντος διερευνά το ΑΤ Ιωαννίνων .