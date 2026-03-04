MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός 20χρονος φοιτητής στην πανεπιστημιούπολη, έπεσε από μεγάλο ύψος

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, ένας 20χρονος φοιτητής βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από μεγάλο ύψος στο κτήριο που στεγάζεται το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία ο θάνατος του νεαρού αποδίδεται σε αυτοχειρία, τα ακριβή ωστόσο αίτια του συμβάντος διερευνά το ΑΤ Ιωαννίνων .

Ιωάννινα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Τραμπ: Έξαλλος με Σάντσεθ, διακόπτει το εμπόριο με Ισπανία, απαξιώνει τον Στάρμερ – “Δεν είναι και ο Τσώρτσιλ”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς περιοχές για αγορά και ενοικίαση κατοικίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Το παραλιακό μέτωπο και οι αναπτυξιακές ευκαιρίες στο επίκεντρο της συζήτησης στην 9η North Prodexpo

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Το Ιράν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να μην αναμειχθούν στον πόλεμο – “Θα συνιστούσε πολεμική ενέργεια”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 55χρονος είχε 68 σκύλους σε άθλιες συνθήκες σε αυτοσχέδιο καταφύγιο ζώων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση “Women of Influence – Οι Γυναίκες του Σήμερα” με φιλανθρωπικό χαρακτήρα στο Onoma Hotel