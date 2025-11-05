MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία σε λατομείο στην Πτολεμαΐδα – Νεκρός 40χρονος άντρας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πτολεμαΐδας η τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε λατομείο χωριού της περιοχής, όπου ένας 40χρονος άντρας έχασε τη ζωή του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozanimedia, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ ένα από τα σενάρια που διερευνώνται είναι αυτό της ηλεκτροπληξίας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, ενώ ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού αναμένεται να διακριβωθούν από τις αρμόδιες αρχές, που διεξάγουν προανάκριση.

