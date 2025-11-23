MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τώρα: Στις φλόγες λεωφορείο του ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη – Κατέβηκαν έγκαιρα οι επιβάτες – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Φωτιά ξέσπασε σε αστικό λεωφορείο της γραμμής 11 του ΟΑΣΘ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 15 άτομα. Ο οδηγός αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και στάθμευσε το λεωφορείο στην οδό Εγνατία, στο ύψος της εισόδου της ΔΕΘ.

Αμέσως ζήτησε από τους επιβάτες να το εγκαταλείψουν. Άμεσα στο σημείο βρέθηκε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και έσβησε τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στη μηχανή του οχήματος. Λόγω του περιστατικού διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εγνατία, στο ρεύμα προς ανατολικά.

