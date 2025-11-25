MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τηλεφωνική απάτη: Ζητούσαν κοσμήματα και χρήματα σε αλουμινόχαρτο με το πρόσχημα της…ραδιενέργειας

THESTIVAL TEAM

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ σε τέσσερα άτομα, μεταξύ αυτών 16χρονος, οι οποίοι άρπαξαν κοσμήματα και χρυσαφικά απο μία ηλικιωμένη στην περιοχή του Ζωγράφου, επικαλούμενοι κίνδυνο ραδιενέργειας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ertnews.gr, οι δράστες τηλεφώνησαν στο σταθερό τηλέφωνο της γυναίκας στην περιοχή του Ζωγράφου και της είπαν πως εργάζονται για πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και την συμβούλευσαν να βάλει σε ένα αλουμινόχαρτο κάποια χρήματα και κάποια κοσμήματα προκειμένου να προστατευτούν από τη ραδιενέργεια.

Φυσικά, η γυναίκα αντιλήφθηκε άμεσα την απάτη και ειδοποίησε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, με τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ να στήνουν παγίδα στους κακοποιούς.

Η γυναίκα άφησε όσα ζήτησαν οι κακοποιοί σε κάδο απορριμάτων απέναντι από το σπίτι της. Οι αστυνομικοί ήταν εκεί τη στιγμή που η τετραμελής σπείρα έφτασε με ΙΧ αυτοκίνητο και αρπάζοντας την λεία επιχείρησε διαφυγή.

Ακολούθησε καταδίωξη και λίγη ώρα αργότερα ακινητοποίησαν το όχημα των κακοποιών και πέρασαν χειροπέδες στους τέσσερις.

Ο 16χρονος και οι υπόλοιποι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου και στη συνέχεια κατόπιν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Ζωγράφου Τηλεφωνική απάτη

