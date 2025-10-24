Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα προκάλεσε τη φωτιά στη μηχανή στον Περιφερειακό – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο, δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Τροχαίο ατύχημα τελικώς ήταν αυτό που προκάλεσε τη φωτιά που ξέσπασε στη μηχανή στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης το πρωί της Παρασκευής.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Open, πριν τις 7, η μηχανή συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με ένα βαν στο ρεύμα προς ανατολικά στον κόμβο της Τούμπας, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας της να ανατραπεί και στην συνέχεια να ξεσπάσει φωτιά.
Από το τροχαίο τραυματίστηκε -ευτυχώς ελαφρά- ο αναβάτης της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο ενώ αυτή την ώρα η κυκλοφορία διεξάγεται και πάλι κανονικά.