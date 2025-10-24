Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες μηχανή στην Περιφερειακή Οδό – Κυκλοφοριακό “χάος” προς ανατολικά

Στις φλόγες τυλίχτηκε το πρωί της Παρασκευής μία μηχανή στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

Πιο αναλυτικά πριν τις 7 μηχανή που κινούταν προς ανατολικά, στο ύψος του κόμβου της Τούμπας, για άγνωστους λόγους, πήρε φωτιά με αποτέλεσμα στο σημείο να έχει δημιουργηθεί μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Στο σημείο έφτασαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες, ενώ ευτυχώς από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός.

Δείτε χάρτη από την κίνηση: