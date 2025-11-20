Θεσσαλονίκη: Τρίχρονο αγόρι έπεσε από τις κερκίδες στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο και χτύπησε στο κεφάλι

Ένα παιδί τριών ετών έπεσε από τις κερκίδες στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης και μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη χθες στις 20:00 το βράδυ, όταν -σύμφωνα με την αστυνομία- το αγοράκι ξέφυγε από την προσοχή του κηδεμόνα του, με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος 2,5 μέτρων.

Διακομίστηκε με τραύμα στο κεφάλι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, στην Παιδοχειρουργική Κλινική.