Θεσσαλονίκη: Τον τσάκωσαν να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες – Είχαν αφαιρεθεί για παράβαση του ΚΟΚ
Ένας 30χρονος από τη Λιβύη συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Τον άνδρα συνέλαβαν αστυνομικοί Μικτής Ομάδας Αστυνομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης αφού -σύμφωνα με την ΕΛΑΣ-, τον εντόπισαν να οδηγεί δίκυκλο, στερούμενος κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς του είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ..
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.