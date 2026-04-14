Θεσσαλονίκη: Τι λέει το Λιμενικό για τον άνδρα που ήταν μεθυσμένος και έπεσε στον Θερμαϊκό

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα στις Αρχές για πτώση άνδρα στον Θερμαϊκό, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο 55χρονος άνδρας, ευρισκόμενος υπό την επήρεια αλκοόλ έπεσε στη θάλασσα και ανασύρθηκε με τη συνδρομή διερχόμενων πολιτών, έχοντας τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως Θεσσαλονίκης για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης για πτώση ενός άνδρα στη θάλασσα, στην μαρίνα Καλαμαριάς. Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), καθώς και ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς, όπου διαπίστωσαν ότι πρόκειται για 55χρονο ημεδαπό. Ο 55χρονος, ευρισκόμενος υπό την επήρεια αλκοόλ έπεσε στη θάλασσα και ανασύρθηκε με τη συνδρομή διερχόμενων πολιτών, έχοντας τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως Θεσσαλονίκης για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

