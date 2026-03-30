Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με τον θάνατο της 59χρονης μέσα στο διαμέρισμα – Είχε ζώνη δεμένη στον λαιμό της – Βίντεο και φωτο

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου της 59χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σήμερα το μεσημέρι στο διαμέρισμα της, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Τη γυναίκα εντόπισαν νεκρή αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο και οι οποίοι ειδοποιήθηκαν από φίλη της άτυχης γυναίκας, η οποία δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με την 59χρονη.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει τον χώρο και ερευνούν πιθαμή προς πιθαμή το διαμέρισμα για τυχόν στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη διάρρηξης στο διαμέρισμα. Πληροφορίες του thestival.gr αναφέρουν πως το σπίτι ήταν ανάστατο.

Η κινητοποίηση της αστυνομίας προήλθε έπειτα από ανησυχία στενής φίλης της γυναίκας

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός της άτυχης γυναίκας εντείνει το μυστήριο γύρω από τις συνθήκες του θανάτου της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 59χρονη εντοπίστηκε γυμνή από τη μέση και πάνω, ενώ έφερε ζώνη δεμένη στον λαιμό. Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο ήταν δεμένη η ζώνη, καθώς εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο στοιχείο θα είναι καθοριστικό για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή για άλλη αιτία θανάτου.

Γειτόνισσα ανέφερε ότι την είχε δει ζωντανή μόλις την προηγούμενη ημέρα, επισημαίνοντας ότι είχε εγκατασταθεί σχετικά πρόσφατα στο συγκεκριμένο σπίτι.

Στο σημείο έχει σπεύσει και ιατροδικαστής.