ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο οδηγός ταξί του τροχαίου δυστυχήματος στη Χαριλάου – Πώς έγινε η σύγκρουση

Φωτογραφία Αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη ο 39χρονος άνδρας οδηγός ταξί που το όχημα του συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα ο αναβάτης αυτής να χάσει τη ζωή του στη Χαριλάου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Καραμανλή με Πατριάρχου Γρηγορίου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο οδηγός ταξί παραβίασε το κόκκινο φανάρι και χτύπησε τον 35χρονο μοτοσικλετιστή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός ταξί ήταν αρνητικός σε αλκοτέστ που υποβλήθηκε ωστόσο λόγω της παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη, συνελήφθη από τις Αρχές.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη Τροχαίο δυστύχημα

