Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση ταξί με μηχανή
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην ανατολική Θεσσαλονίκη με νεκρό έναν 35χρονο.
Συγκεκριμένα, περίπου στις 02:15, κάτω από άγνωστες συνθήκες ταξί που οδηγούσε 39χρονος, συγκρούστηκε με μηχανή που οδηγούσε 35χρονος, επί των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή με Πατριάρχου Γρηγορίου στη Χαριλάου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του δεύτερου.
Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.