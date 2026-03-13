Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά – Άλλαξε την αρχική κατάθεσή του

Στη σύλληψη του 23χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο 23χρονος φερόμενος δράστης παρουσιάστηκε στην ΕΛΑΣ συνοδεία του δικηγόρου του.

Όπως ισχυρίστηκε δέχθηκε επίθεση από πέντε άτομα που τον χτυπούσαν με τα χέρια. Κάποια στιγμή ενώ ήταν πεσμένος κάτω είδε ένα μαχαίρι, το πήρε να αμυνθεί και χτύπησε τον 20χρονο, στον οποίο δεν σκόπευε να κάνει κακό.

Ωστόσο, σύμφωνα με το MEGA, ο 23χρονος στη συνέχεια άλλαξε την κατάθεσή του, υποστηρίζοντας ότι οι δράστες ήταν τρεις και ότι το μαχαίρι το είχε ο ίδιος. Μεταξύ άλλων, φέρεται να είπε επίσης στους αστυνομικούς ότι «εγώ το θύμα το γνώριζα», χωρίς να έχει γίνει γνωστό πώς και από πού το γνώριζε…

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης ο 20χρονος δέχτηκε 2 μαχαιριές, τη μια από αυτή στον αριστερό θώρακα και τη δεύτερη πίσω δεξιά στην πλάτη. Η εξέταση έγινε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ όπου μεταφέρθηκε η σορός. Παράλληλα, λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας.

«Πρώτη φορά άκουσα ότι ήταν ανάμεσα στους “τιμωρούς”»

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί του θύματος βρίσκονται ακόμη σε σοκ. Όλοι περιέγραψαν το νεαρό ως ένα καλό και ήσυχο παιδί που δεν προκαλούσε φασαρίες. Στη γειτονιά ήξεραν ότι ο 20χρονος υποστήριζε την ομάδα του ΠΑΟΚ, κανείς όμως δεν έκανε λόγο για έναν φανατικό οπαδό που εξέφραζε την αγάπη του πολύ έντονα.

«Ούτε εμείς ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Δεν έχουμε εικόνα. Δεν έχουμε καμία εικόνα. Περιμένουμε να μας πούνε τι έγινε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι το καλύτερο παιδί ήταν. Δεν έμπλεκε ποτέ σε φασαρίες, δεν ήταν πουθενά μπλεγμένος. Εγώ πρώτη φορά το άκουσα σήμερα αυτό (σ.σ.: ότι ήταν ανάμεσα στους τιμωρούς)», είπε ο πατέρας του θύματος μιλώντας στο Live News.

Ο 23χρονος έχει καθαρό ποινικό μητρώο

Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα κίνητρα πίσω από το φονικό. Τα δύο ενδεχόμενα συνδέονται με οπαδικές διαφορές και με την εμπλοκή του 20χρονου στους αυτόκλητους «τιμωρούς» παιδεραστών, οι οποίοι έκλειναν ραντεβού μέσω social media σε άνδρες που έκριναν εκείνοι ως υπόπτους, και τους επιτίθονταν με ακραία βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, τα στοιχεία που έχουν οι αστυνομικές αρχές είναι ότι το 20χρονο θύμα φέρεται να σχεδίαζε επίθεση μαζί με τους 2 φίλους του σε βάρος του φερόμενου δράστη, ο οποίος μένει κοντά στην περιοχή. Ο 23χρονος, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είναι οπαδός του Άρη όμως χωρίς λερωμένοι ποινικό μητρώο.

Μάλιστα, όπως προέκυψε από αστυνομική έρευνα ούτε ο 20χρονος που δολοφονήθηκε είχε ποινικό μητρώο. Ωστόσο, αβέβαιο παραμένει το κίνητρο των επιθέσεων και τίποτα δεν επιβεβαιώνεται ότι σχετίζονται με οπαδικές διαφορές, διότι δεν φαίνεται να είχαν κανένα ιστορικό αθλητικής βίας.

Ο 20χρονος ήταν καταγεγραμμένος στην υπόθεση των αυτόκλητων «τιμωρών», ο 23χρονος όμως δεν εμπλέκεται πουθενά με αυτή την ιστορία. Ωστόσο, εξετάζεται και τρίτο ενδεχόμενο κινήτρου, που θέλει φερόμενο δράστη και θύμα να έχουν προσωπικές διαφορές. Οι αστυνομικοί ερευνούν την περίπτωση να γνωρίζονταν «οι μεν με τους δε», να είχαν κάποια γνωριμία και να κρύβεται συγκεκριμένος λόγος πίσω από τις επιθέσεις. Ακόμη δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν υπήρξαν περισσότεροι εμπλεκόμενοι στο θανατηφόρο περιστατικό.