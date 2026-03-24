MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 39χρονος στον Εύοσμο που οδηγούσε ΙΧ χωρίς πινακίδες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 39χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, για παράβαση της νομοθεσίας περί κυκλοφορίας οχημάτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Ευόσμου, όπου αστυνομικοί της Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης εντόπισαν τον 39χρονο να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, παρά το γεγονός ότι οι κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος είχαν αφαιρεθεί.

Σύμφωνα με τις αρχές, η αφαίρεση των πινακίδων είχε πραγματοποιηθεί εντός του ίδιου μήνα από το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ, λόγω προηγούμενης παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο οδηγός συνελήφθη επιτόπου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

