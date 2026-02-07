MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος που επιχείρησε να διαφύγει αστυνομικό έλεγχο με επικίνδυνους ελιγμούς

Φωτογραφία: Αρχείου Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 31χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενου για επικίνδυνη οδήγηση, μετά από καταδίωξη που σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Παρασκευής στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 31χρονος κινούνταν με δίκυκλη μοτοσικλέτα όταν επιχείρησε να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα. Ακολούθως, παραβίασε κατ’ επανάληψη ερυθρούς σηματοδότες, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τους διερχόμενους οδηγούς όσο και τους πεζούς.

Η επικίνδυνη πορεία του οχήματος έλαβε τέλος μετά την επέμβαση των αστυνομικών, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

