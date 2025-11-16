Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 23χρονος στην Πολίχνη για κατοχή ναρκωτικών και παράνομο οπλισμό
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Κατά τη διάρκεια στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Πολίχνης ένας 23χρονος ημεδαπός.
Ο νεαρός εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι κατά τον έλεγχο βρήκαν στην κατοχή του ένα πλαστικό ρόπαλο καθώς και μία νάιλον συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα κάνναβης. Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν.
Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, ενώ ο 23χρονος θα οδηγηθεί στις αρμόδιες αρχές.
