Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος για κλοπή από κατάστημα εντός του αεροδρομίου “Μακεδονία”
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε 20χρονο, ο οποίος αφαίρεσε προϊόντα από κατάστημα εντός του αερολιμένα Θεσσαλονίκης.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, απογευματινές ώρες χθες (04-11-2025) αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης συνέλαβαν 20χρονο ημεδαπό, διότι αφαίρεσε προϊόν από κατάστημα εντός του αερολιμένα Θεσσαλονίκης.
Ο 20χρονος θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές για τις περαιτέρω διαδικασίες.
