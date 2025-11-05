Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος για κλοπή από κατάστημα εντός του αεροδρομίου “Μακεδονία”

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε 20χρονο, ο οποίος αφαίρεσε προϊόντα από κατάστημα εντός του αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, απογευματινές ώρες χθες (04-11-2025) αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης συνέλαβαν 20χρονο ημεδαπό, διότι αφαίρεσε προϊόν από κατάστημα εντός του αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Ο 20χρονος θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές για τις περαιτέρω διαδικασίες.