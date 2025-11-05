MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος για κλοπή από κατάστημα εντός του αεροδρομίου “Μακεδονία”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε 20χρονο, ο οποίος αφαίρεσε προϊόντα από κατάστημα εντός του αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, απογευματινές ώρες χθες (04-11-2025) αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης συνέλαβαν 20χρονο ημεδαπό, διότι αφαίρεσε προϊόν από κατάστημα εντός του αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Ο 20χρονος θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Αεροδρόμιο "Μακεδονία" Σύλληψη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΖΩΔΙΑ 10 ώρες πριν

Πανσέληνος Νοεμβρίου: Ποιες αλλαγές φέρνει το “Φεγγάρι του Κάστορα” για τρία ζώδια

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Άντζελα Δημητρίου – Λευτέρης Πανταζής: Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που χώρισαν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Βουλή: Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για την αναβολή της συνεδρίασης για τα ΕΛΤΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον 13χρονο που άρπαξε ηλεκτρικό πατίνι από 21χρονο απειλώντας τον ότι θα βγάλει μαχαίρι

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλείνει δρόμος στην Καλαμαριά για ένα μήνα – Εργασίες και στον πεζόδρομο Σκρα

ΚΑΙΡΟΣ 22 ώρες πριν

Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε θα χτυπήσουν τη Χαλκιδική