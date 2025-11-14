Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 43χρονης για αρπαγή ανηλίκου στην Ολλανδία – Εκκρεμούσε σε βάρος της Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

Συνελήφθη χθες (13/11) 43χρονη αλλοδαπή σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις Αρχές της Ολλανδίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν χθες (13-11-2025) το πρωί, 43χρονη αλλοδαπή, διότι σε βάρος της εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις Αρχές της Ολλανδίας, για το αδίκημα της σκόπιμης απομάκρυνσης ανηλίκου από τη νόμιμη ή αρμόδια επιτήρηση, που τελέστηκε τον Μάιο του τρέχοντος έτους στην Ολλανδία.