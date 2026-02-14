MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Περαίας – Ελέγχθηκαν 41 άτομα και 23 οχήματα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες (13-02-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Περαίας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, με τη συνδρομή συναδέλφων τους της ίδιας Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Τροχαίας, Αστυνομίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

  • 41 άτομα και
  • 23 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:
– Διαπιστώθηκαν 9 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
– Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
– Ακινητοποιήθηκαν 9 οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Αστυνομική επιχείρηση Περαία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Βόλος: Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του επειδή δεν του έδινε το κινητό της – Κατέληξε στη φυλακή

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Παντελίδης: Ακόμα συμβουλεύομαι τον Παντελή και τον πατέρα μου και μιλάω μαζί τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: Το δημογραφικό απαιτεί συνεκτική και μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Το ζεστό νερό βοηθά στην απώλεια βάρους και καθαρίζει το δέρμα; Ειδικοί καταρρίπτουν τους μύθους

LIFESTYLE 14 λεπτά πριν

Γενέθλια στον “αέρα” για την Ιωάννα Μαλέσκου – Η έκπληξη των συνεργατών και η συγκίνηση με την ευχή της κορούλας της: “Τώρα με γονατίσατε”

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στην Γενεύη ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας – ΗΠΑ – Ρωσίας