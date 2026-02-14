Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής το έπαιζε Βαλεντίνο Ρόσι στον Περιφερειακό και συνελήφθη

Με ιλιγγιώδη ταχύτητα έτρεχε ένας 30χρονος στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.

Ο γκαζιάρης οδηγός, συνελήφθη από δικυκλιστές αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης σήμερα τα ξημερώματα, καθώς κατελήφθη στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης να κινείται με δίκυκλη μοτοσικλέτα, με ταχύτητα 152 χλμ/ώρα αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 60 χλμ/ώρα με αποτέλεσμα να δημιουργείται από τη συμπεριφορά του αυτή κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.

Παράλληλα στυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων συνέλαβαν σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή του Ευόσμου 40χρονη, διότι εντοπίσθηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης.