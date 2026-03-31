Θεσσαλονίκη: Μετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ έξω από τον Λοφίσκο – Μία νεκρή και ένας τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Τρίτης στην επ. Οδό Λαγκαδά – Σοχού στο ύψος του Λοφίσκου Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 19:30 δύο αυτοκίνητα που κινούνταν αντίθετα, συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από άγνωστες συνθήκες, με αποτέλεσμα μια γυναίκα περίπου 45 ετών να χάσει τη ζωή της και ένας άνδρας να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με 2 οχήματα και 5 πυροσβέστες όπου απεγκλώβισε τους δύο επιβαίνοντες. Η γυναίκα μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος ενώ ο άνδρας φέρεται πως δεν διατρέχει κίνδυνο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο “Παπανικολάου”.

