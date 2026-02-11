MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς έξω από αστυνομικό τμήμα, τράκαρε αμάξια και συνελήφθη

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/2) στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, στις 3:05 τα ξημερώματα ένας 39χρονος με το ΙΧ όχημά του έκανε επικίνδυνους ελιγμούς έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στη γειτονιά ενώ αγνόησε και σήμα στάσης των αστυνομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί, διαπιστώνοντας την επικίνδυνη και προκλητική οδήγησή του, τον ακολούθησαν διακριτικά ώστε να αποφευχθεί η καταδίωξη καθώς υπήρχε φόβος πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος εντός της πόλης.

Ο 39χρονος αφού επί μιάμιση ώρα διέσχισε μεγάλο τμήμα της πόλης και παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, τελικά προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα στη Νεάπολη.

Περίπου στις 4:15 συνελήφθη από τους αστυνομικούς και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και για απείθεια.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

