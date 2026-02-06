Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε τροχόσπιτο στο δήμο Λαγκαδά

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (6/2) σε τροχόσπιτο στο δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 2 από άγνωστη προς το παρόν αιτία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο.