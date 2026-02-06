Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε τροχόσπιτο στο δήμο Λαγκαδά
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (6/2) σε τροχόσπιτο στο δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
Πιο συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 2 από άγνωστη προς το παρόν αιτία.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε τροχόσπιτο, στο δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 6, 2026
