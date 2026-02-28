Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε δύο οχήματα σε υπαίθριο πάρκινγκ στη Θέρμη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δύο ΕΙΧ οχήματα σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης στη Θέρμη Θεσσαλονίκης
Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 με την Πυροσβεστική να σπεύδει στο σημείο με εννιά πυροσβέστες και τρία οχήματα, καταφέρνοντας να θέσει γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 2 ΕΙΧ οχήματα, σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης, στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 27, 2026