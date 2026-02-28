MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε δύο οχήματα σε υπαίθριο πάρκινγκ στη Θέρμη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δύο ΕΙΧ οχήματα σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης στη Θέρμη Θεσσαλονίκης

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 με την Πυροσβεστική να σπεύδει στο σημείο με εννιά πυροσβέστες και τρία οχήματα, καταφέρνοντας να θέσει γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά.

Θέρμη Θεσσαλονίκη Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Χριστίνα Αλεξοπούλου: Αντιεξουσιαστική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο γραφείο της στην Πάτρα

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Μιλάνο: Η στιγμή που το τραμ εκτροχιάζεται – Τουλάχιστον ένας νεκρός και 39 τραυματίες – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Βρετανία: Το Λονδίνο εξετάζει στρατιωτικά αρχεία πτήσεων στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο ¨Επστιν

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Mercosur: Η Κομισιόν προωθεί την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Ανδρέας Μικρούτσικος για οικονομική καταστροφή: Ήσουν με μπουφάν μέσα στο σπίτι μου – Ήξερα ότι θα το έχανα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα – Ελέγχθηκαν 97 άτομα