MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς που διέρρηξαν και ξάφρισαν αυτοκίνητα στο κέντρο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δύο νεαροί αλλοδαποί συνελήφθησαν το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη καθώς διέρρηξαν και ξάφρισαν αυτοκίνητα.

Πρόκειται για έναν 19χρονο Αιγύπτιο και έναν 22χρονο Σύριο, οι οποίοι συνελήφθησαν στο κέντρο της πόλης από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για κλοπή κατά συναυτουργία και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο νεαροί διέρρηξαν δύο οχήματα και αφαίρεσαν από αυτά διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Επιπλέον, σε βάρος του 22χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ποινή φυλάκισης 15 μηνών για κλοπή.

