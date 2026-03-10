MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε περίφραξη σπιτιού στον Λαγκαδά – Τρεις τραυματίες

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/3) στην έξοδο του Λαγκαδά προς Ηράκλειο, σχεδόν μπροστά από το παλιό σαλτσοποιείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live Lagadas, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σύγκρουση, το ένα όχημα εκτράπηκε από την πορεία του και κατέληξε μέσα σε περίφραξη κατοικίας, γκρεμίζοντας μέρος του τοίχου.

Το αυτοκίνητο σταμάτησε λίγα μόλις μέτρα πριν φτάσει στο σπίτι, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν τρία άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα οποία μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ περαστικοί και κάτοικοι έσπευσαν να βοηθήσουν μέχρι να φτάσουν οι αρμόδιες αρχές.

Η πρόσκρουση του αυτοκινήτου προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην περίφραξη της οικίας, καθώς το όχημα κατέρριψε το ντουβάρι της αυλής.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην έξοδο Λαγκαδά προς Ηράκλειο, σε σημείο με αυξημένη κυκλοφορία, κοντά στο παλιό σαλτσοποιείο.

Οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται.

Θεσσαλονίκη Τροχαίο ατύχημα

