Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση στον Super 3 στη Χαριλάου, στη σκιά της δολοφονίας του Κλεομένη

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον σύνδεσμο του Super 3 στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ από οπαδό του Άρη στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποίησαν έφοδο εντός του συνδέσμου του Super 3, των οργανωμένων οπαδών του Άρη, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικές Αρχές πραγματοποίησαν μία προσαγωγή κατά την έφοδό τους στον Super 3.

