Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση στον Δενδροπόταμο – Ελέγχθηκαν 62 άτομα και 30 οχήματα

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες (26-11-2025) στην περιοχή του Δενδροποτάμου για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης, Αλλοδαπών, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

62 άτομα και

30 οχήματα

Κατά τους αστυνομικούς ελέγχους:

Συνελήφθη 1 άτομο για καταδικαστική απόφαση

Βεβαιώθηκαν 19 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και

Ακινητοποιήθηκαν 13 οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.