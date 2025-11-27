Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση στον Δενδροπόταμο – Ελέγχθηκαν 62 άτομα και 30 οχήματα
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες (26-11-2025) στην περιοχή του Δενδροποτάμου για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης, Αλλοδαπών, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:
- 62 άτομα και
- 30 οχήματα
Κατά τους αστυνομικούς ελέγχους:
- Συνελήφθη 1 άτομο για καταδικαστική απόφαση
- Βεβαιώθηκαν 19 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και
- Ακινητοποιήθηκαν 13 οχήματα.
Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.