ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση στον Δενδροπόταμο – Ελέγχθηκαν 62 άτομα και 30 οχήματα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες (26-11-2025) στην περιοχή του Δενδροποτάμου για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης, Αλλοδαπών, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

  • 62 άτομα και
  • 30 οχήματα

Κατά τους αστυνομικούς ελέγχους:

  • Συνελήφθη 1 άτομο για καταδικαστική απόφαση
  • Βεβαιώθηκαν 19 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και
  • Ακινητοποιήθηκαν 13 οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

