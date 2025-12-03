MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα – Ελέγχθηκαν 109 άτομα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και τον εντοπισμό ατόμων που διαμένουν παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, βραδινές ώρες χθες (02-12-2025) έως και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (03-12-2025), πραγματοποίησε στοχευμένη δράση, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή των οδών Γιαννιτσών, Αναγεννήσεως, Κωλέττη, Μοναστηρίου, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Καλαμαριάς, κατά τους οποίους:

  • Ελέγχθηκαν 109 άτομα και 8 οχήματα,
  • Προσήχθησαν 14 άτομα και
  • Συνελήφθησαν 6 εξ’ αυτών για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

Παρόμοιες δράσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες περιοχές.

Αστυνομική επιχείρηση Θεσσαλονίκη

