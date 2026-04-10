Θεσσαλονίκη: Απατεώνες προσποιήθηκαν τους λογιστές, πήραν 10.000 ευρώ από 83χρονο και την επόμενη μέρα του ζήτησαν άλλα 5.000

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται μια 23χρονη, η οποία μαζί με άλλους απατεώνες όχι μόνο αφαίρεσαν με κόλπο 10.000 ευρώ και κοσμήματα από ηλικιωμένο στη Θεσσαλονίκη, αλλά επιχείρησαν να του ξαφρίσουν κι άλλα χρήματα.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται χθες το μεσημέρι. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η προαναφερόμενη γυναίκα, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς της, προσποιούμενοι τους λογιστές, έπεισαν 83χρονο να μεταβεί σε τραπεζικό υποκατάστημα, στην περιοχή της Νεάπολης και να προβεί στην ανάληψη χρηματικού ποσού (5.000) ευρώ, το οποίο θα παρέδιδε σε άτομο που ανέμενε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει. 

Ο ηλικιωμένος μετέβη στην τράπεζα, απ’ όπου ενημερώθηκε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης σχετικά με την απάτη που βρισκόταν σε εξέλιξη. Άμεσα προσέτρεξαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ στην οικία του ηλικιωμένου, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν την 23χρονη.

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη ημέρα, οι δράστες, με τον ίδιο τρόπο, κατάφεραν να αποσπάσουν από τον 83χρονο το χρηματικό ποσό των (10.000) ευρώ και χρυσαφικά, όπως αναφέρει η Αστυνομία.

Σε βάρος της 23χρονης σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης-Συκεών, για απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

