ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ανοίγουν 10 φάκελοι από ανεξιχνίαστες εξαφανίσεις γυναικών μετά τις δύο δολοφονίες στη Μενεμένη

THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον 10 φακέλους με ανεξιχνίαστες εξαφανίσεις και δολοφονίες γυναικών από τη δυτική Θεσσαλονίκη, ανοίγει ξανά η αστυνομία καθώς θεωρεί ότι οι υποθέσεις αυτές μπορεί να έχουν σχέση με τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν για τη δολοφονία δύο γυναικών στη Μενεμένη.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν δολοφονημένες, με τον ίδιο τρόπο από τους ίδιους δύο θύτες. Η 43χρονη Βίκυ Κουτσάκη και η 47χρονη Μαρία Αγγελακούδη βρήκαν στα χέρια τους μαρτυρικό θάνατο.

Τις στραγγάλισαν και επιχείρησαν να εξαφανίσουν τις σορούς. Τα όσα αντίκρισαν οι αστυνομικοί στο δώμα παλιάς πολυκατοικίας στη Μενεμένη ήταν σοκαριστικά.

Ο 52χρονος ιδιοκτήτης και ένας 50χρονος φίλος του συνελήφθησαν και έχουν προφυλακιστεί. Όμως, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Mega, η υπόθεση φαίνεται πως δεν σταματά εδώ.

Στο υπόγειο στην Μενεμένη όπου οι δύο γυναίκες βρήκαν φρικτό θάνατο, οι Αρχές εντόπισαν πολλά γυναικεία ρούχα που δεν δικαιολογούν την ύπαρξη τους στο συγκεκριμένο σημείο, ανοίγοντας έτσι κι άλλους φακέλους από ανεξιχνίαστες δολοφονίες.

Κοινός παρονομαστής σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις; Ο στραγγαλισμός. Τα ευρήματα στη σορό της 27χρονης Δέσποινας Γεωργιάδου, που βρέθηκε νεκρή το 2023 πίσω από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, έναν χρόνο μετά την εξαφάνισή της, παραπέμπουν σε ασφυκτικό θάνατο. Κάταγμα υοειδούς οστού. Το ίδιο εύρημα και στη σορό της 43χρονης.

Δείτε το ρεπορτάζ του Mega:

Θεσσαλονίκη

