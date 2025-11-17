MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 6 προσαγωγές και δύο συλλήψεις λίγο πριν από την πορεία για το Πολυτεχνείο

THESTIVAL TEAM

Σε έξι προσαγωγές και δύο συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. το απόγευμα της Δευτέρας (17/11), λίγο πριν από την έναρξη της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ οι προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων, ενώ οι δύο συλλήψεις αφορούν περιπτώσεις ναρκωτικών και όπλων.

Σημειώνεται ότι τα μέτρα ασφαλείας της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη είναι αυξημένα λόγω των πορειών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

