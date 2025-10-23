MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 22χρονοι ρήμαζαν πολυτελή αυτοκίνητα στην Καλαμαριά – Πάνω από 50.000 ευρώ η λεία τους

THESTIVAL TEAM

Μεθοδική και συστηματική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς οδήγησε στην εξιχνίαση πλήθους περιπτώσεων διαρρήξεων πολυτελών οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο 22χρονοι ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές –τετελεσμένες και σε απόπειρα– ενώ συνελήφθησαν δυνάμει σχετικών ενταλμάτων.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο νεαροί, μαζί με έναν ακόμη συνεργό τους, κατά το διάστημα Νοεμβρίου 2024 έως Μαΐου 2025, διέπραξαν συνολικά 54 διαρρήξεις πολυτελών αυτοκινήτων στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Από τη δράση τους αποκόμισαν παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τα περαιτέρω.

