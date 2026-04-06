Συνελήφθησαν δύο άτομα για κλοπή και απόπειρα κλοπής σε Πέλλα και Ημαθία

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα και μίας αλλοδαπής γυναίκας προχώρησαν το Σάββατο, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, σε περιοχή της Ημαθίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, νωρίτερα την ίδια ημέρα οι δύο συλληφθέντες, επιβαίνοντας σε όχημα, προσέγγισαν ηλικιωμένο άνδρα σε περιοχή της Πέλλας και, εφαρμόζοντας τη μέθοδο της απασχόλησης, κατάφεραν να του αφαιρέσουν το χρηματικό ποσό των 120 ευρώ.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα, φέρονται να επιχείρησαν με παρόμοιο τρόπο να αφαιρέσουν αλυσίδα από τον λαιμό ημεδαπής γυναίκας σε άλλη περιοχή της Πέλλας, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσουν την πράξη τους.

Το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό εντοπίστηκε στην κατοχή της αλλοδαπής γυναίκας, κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον παθόντα. Επιπλέον, κατασχέθηκε και το όχημα που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ενώ εξετάζεται η τυχόν εμπλοκή των συλληφθέντων και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.

Ημαθία Κλοπή Πέλλα

