Συνελήφθησαν 4 μέλη κυκλώματος ναρκωτικών σε Αθήνα και Βύρωνα – Αρχηγός της σπείρας μια 61χρονη

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ηρωίνης, ακατέργαστης κάνναβης και μεθαδόνης στο κέντρο της Αθήνας και τον Βύρωνα.

Αρχηγός της σπείρας μια 61χρονη οι οποία είχε μοιράσει ρόλους σε τρεις άντρες ηλικίας 56, 51 και 40 ετών.

Συνελήφθησαν 4 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει επιπλέον 35 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025, σε περιοχές της Αττικής αστυνομική επιχείρηση.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 35 άτομα, που κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ από την περαιτέρω ανάλυση και διασταύρωση προανακριτικών δεδομένων, διακριβώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, αποθήκευση και την περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων ηρωίνης, ακατέργαστης κάνναβης και μεθαδόνης.

Το κύκλωμα με αρχηγό την 61χρονη

Ως προς τον ρόλο κάθε μέλους, διαπιστώθηκε ότι 61χρονη ημεδαπή, ήταν το αρχηγικό μέλος και υπεύθυνη για την ανεύρεση των ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, την προμήθεια των υπολοίπων μελών με ποσότητες ναρκωτικών και τον συντονισμό των πωλήσεων

Υπαρχηγός ήταν ένας 56χρονος και άμεσος βοηθός της 61χρονης στην ανεύρεση και αποθήκευση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Επίσης, ένας 51χρονος, υποβοηθούσε την αρχηγό και τον υπαρχηγό, έχοντας αναλάβει τις μετακινήσεις τους, τη μεταφορά των ναρκωτικών, αλλά και τη διακίνηση ναρκωτικών μόνο κατόπιν εντολής της 61χρονης.

Τα ναρκωτικά προμηθευόταν από την 61χρονη ένας 40χρονος και στη συνέχεια τα διακινούσε σε μικροεμπόρους στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και του Βύρωνα, παραδίδοντας ακολούθως στην αρχηγό τα κέρδη από τις πωλήσεις.

Τα ευρήματα

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα 4 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ηρωίνη βάρους -56- γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη βάρους -421,4- γραμμαρίων,

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των -813- ευρώ,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

δίκυκλη μοτοσυκλέτα και

4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, έχουν διακριβωθεί πάνω από 200 συναλλαγές- αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες, τρεις από τους οποίους έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα και σε δύο έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.