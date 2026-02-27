MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του 17χρονου στο Λουτράκι

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη πριν από λίγη ώρα ένας 17χρονος ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης στον 17χρονο που έχασε τη ζωή του αλλά και τον 19χρονο ο οποίος τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ, νωρίτερα, οι Αρχές είχαν προχωρήσει σε τουλάχιστον τρεις προσαγωγές στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του 17χρονου από το Λουτράκι, ο οποίος μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Κορίνθου με τραύματα από μαχαίρι.

Μεταξύ των ατόμων που προσήχθησαν και εξετάζονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρέθηκε και η μητέρα του νεαρού που είχε υποδείξει ως δράστη του εγκλήματος ο 19χρονος τραυματίας. Κατά τις αναφορές αυτές, η μητέρα του νεαρού που αναζητούνταν είχε αναφέρει στους αστυνομικούς πως ο γιος της, ακόμη και αν εμπλέκεται, δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.

Οι υπόλοιπες προσαγωγές αφορούσαν άτομα από το φιλικό περιβάλλον του φερόμενου ως δράστη. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, η παρέα του θύματος συναντήθηκε με την παρέα του δράστη προκειμένου να τα «βρουν» για μία κλοπή που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί η εμπλοκή του καθενός στην υπόθεση αυτή. Κατά τις ίδιες πηγές, πρόκειται για συνολικά πέντε άτομα.

Δολοφονία Λουτράκι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Η Κατερίνα Βουτσινά ξεσπά κατά Καρυστιανού για το σποτ των Τεμπών: Σας απαγορεύω να αναφερθείτε ξανά στον αδελφό μου, είστε πολιτικός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή η πληρωμή 196,9 εκατ. ευρώ για κοινωνικά επιδόματα

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου για Ανδρέα Μικρούτσικο: Από τις δυσκολότερες στιγμές μου στην τηλεόραση, καθένας κρίνεται για αυτά που λέει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Χριστίνα Αλεξοπούλου: Αντιεξουσιαστική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο γραφείο της στην Πάτρα

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν: “Κάναμε σημαντική πρόοδο” δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ομάν

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Χρυσή Αυγή: Στις 4 Μαρτίου η ανακοίνωση της απόφασης του Εφετείου