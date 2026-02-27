Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του 17χρονου στο Λουτράκι
Συνελήφθη πριν από λίγη ώρα ένας 17χρονος ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης στον 17χρονο που έχασε τη ζωή του αλλά και τον 19χρονο ο οποίος τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα.
Η εξέλιξη έρχεται ενώ, νωρίτερα, οι Αρχές είχαν προχωρήσει σε τουλάχιστον τρεις προσαγωγές στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του 17χρονου από το Λουτράκι, ο οποίος μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Κορίνθου με τραύματα από μαχαίρι.
Μεταξύ των ατόμων που προσήχθησαν και εξετάζονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρέθηκε και η μητέρα του νεαρού που είχε υποδείξει ως δράστη του εγκλήματος ο 19χρονος τραυματίας. Κατά τις αναφορές αυτές, η μητέρα του νεαρού που αναζητούνταν είχε αναφέρει στους αστυνομικούς πως ο γιος της, ακόμη και αν εμπλέκεται, δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.
Οι υπόλοιπες προσαγωγές αφορούσαν άτομα από το φιλικό περιβάλλον του φερόμενου ως δράστη. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, η παρέα του θύματος συναντήθηκε με την παρέα του δράστη προκειμένου να τα «βρουν» για μία κλοπή που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί η εμπλοκή του καθενός στην υπόθεση αυτή. Κατά τις ίδιες πηγές, πρόκειται για συνολικά πέντε άτομα.
