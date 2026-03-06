Συνελήφθη άνδρας που κρατούσε σημαία του Ισραήλ στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος” – Δείτε το βίντεο

Μια live σύλληψη παρακολούθησαν δεκάδες άνθρωποι που βρίσκονταν σήμερα το πρωί (06/03) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», αφού αστυνομικοί ακινητοποίησαν άνδρα που κρατούσε σημεία του Ισραήλ.

Η σύλληψη καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση του ΣΚΑΪ, που δείχνει καρέ-καρέ τη στιγμή που ο άνδρας ακινητοποιείται από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ, σε χώρο του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Όπως ήταν λογικό επικράτησε αναστάτωση για λίγο, όμως όλα δείχνουν ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Η αστυνομία όμως κινητοποιήθηκε γρήγορα, καθώς με την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή θεώρησε ότι ο άνδρας μπορεί να αποτελούσε απειλή.

Μάλιστα οι αστυνομικοί έδωσαν και νερό στον συγκεκριμένο άνδρα, μετά τη σύλληψη και ο συναγερμός που σήμανε, έληξε γρήγορα.

Δείτε το βίντεο