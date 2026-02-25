MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη 30χρονος που επιχείρησε να φιλήσει ανήλικη στην Πτολεμαΐδα

THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα προχώρησαν την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου αστυνομικοί στην Πτολεμαΐδα, έπειτα από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, το βράδυ της 23ης Φεβρουαρίου άγνωστος άνδρας πλησίασε ανήλικη και αποπειράθηκε να τη φιλήσει, πράξη που, όπως αναφέρεται, προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά της. Στη συνέχεια ο δράστης φέρεται να διέφυγε από το σημείο.

Μετά από έρευνα των Αρχών, ο 30χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πτολεμαΐδα και συνελήφθη.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

