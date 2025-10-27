Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Εντοπίστηκε πιστόλι με γεμιστήρα και 8 σφαίρες θαμμένο στο προαύλιο

Ένα πιστόλι τύπου BERETTA και 8 σφαίρες βρέθηκαν θαμμένα στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού, με τις αρχές και τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους να ανησυχούν για το πού θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί.

Οι αρχές επίσης φοβούνται το ενδεχόμενο απόπειρας απόδρασης με πιθανή ομηρεία σωφρονιστικών υπάλληλων.

Όπως αναφέρθηκε στο MEGA, η πτέρυγα αυτή είναι το σημείο που κρατούνται σημαντικοί γνωστοί κρατούμενοι, Έλληνες και αλλοδαποί, αλβανικής καταγωγής αλλά και εμπλεκόμενοι στα κυκλώματα της τουρκικής μαφίας.

Δείτε το βίντεο