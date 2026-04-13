Συναγερμός στα Τρίκαλα: Κρατούμενοι απέδρασαν από το νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε στο γενικό νοσοκομείο Τρικάλων, έπειτα από την απόδραση δύο κρατουμένων από τον ειδικό θάλαμο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (13/04).

Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, οι δύο Ρομά κρατούμενοι, κατάφεραν να διαφύγουν γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Οι ίδιοι νοσηλεύονταν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του νοσοκομείου, ο οποίος προορίζεται για τη φύλαξη και περίθαλψη ατόμων υπό κράτηση.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Αστυνομία, με δυνάμεις να εξαπολύουν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον τρόπο διαφυγής, καθώς και οι συνθήκες φύλαξης που επικρατούσαν τη στιγμή της απόδρασης.