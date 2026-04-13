ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συναγερμός στα Τρίκαλα: Απέδρασαν δύο βαρυποινίτες ενώ ήταν στο νοσοκομείο για εξετάσεις

Συναγερμός έχει σημάνει τις τρεις τελευταίες ώρες στις φυλακές Τρικάλων καθώς δύο βαρυποινίτες κατάφεραν να αποδράσουν ενώ βρίσκονταν φρουρούμενοι στο νοσοκομείο Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, ένας 36χρονος και ένας 22χρονος απέδρασαν ενώ βρίσκονταν στο νοσοκομείο για εξετάσεις, και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις χτενίζουν την ευρύτερη περιοχή αλλα και όμορους νομούς για τον εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, και οι δύο αντιμετωπίζουν πολυετείς ποινές κάθειρξης καθώς καταδικάστηκαν μεταξύ άλλων για ληστείες, απόπειρες εκβιασμών και επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

